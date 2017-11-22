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В мире

22 ноября, 19:42

Путин назвал "конструктивными" переговоры по Сирии с лидерами Турции и Ирана

политика власть безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин рассказал о том, как прошли переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Роухани. По словам президента России, участники встречи обсудили ключевые аспекты урегулирования ситуации в Сирии.

"Только что мы с президентом Ирана господином Роухани и президентом Турции господином Эрдоганом завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии, которые прошли в конструктивном и деловом ключе", – цитирует слова Путина РИА Новости. Как сообщил российский лидер, он и его коллеги "договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи – установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности".

Кроме того, президент России подчеркнул, что все участники трехсторонних переговоров отметили значительные успехи совместной борьбы с терроризмом.

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