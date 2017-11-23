Медведев подведет итоги года в интервью 30 ноября

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября ответит на вопросы в прямом эфире, рассказала пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова. По ее словам, он оценит основные события 2017 года.

Вопросы зададут журналисты пяти российских телеканалов. Участниками, как и раньше, станут представители Первого канала, "России", НТВ, РБК и "Дождя". От Первого канала будет присутствовать Валерий Фадеев, от "России" – Сергей Брилев, от НТВ – Ирада Зейналова, от РБК – Игорь Полетаев, от "Дождя" – Михаил Фишман.

Традиционно программа стартует в 12:00, трансляцию покажут на "России 1" и "России 24". Ее также можно будет услышать на радио "Вести", сообщает РИА Новости.

В таком формате Медведев общается с 24 декабря 2008 года, когда он был президентом РФ. Этот эфир станет юбилейным – десятым по счету.