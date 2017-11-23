Медведев подведет итоги года в интервью 30 ноября

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября ответит на вопросы в прямом эфире, рассказала пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова. По ее словам, он оценит основные события 2017 года.
Вопросы зададут журналисты пяти российских телеканалов. Участниками, как и раньше, станут представители Первого канала, "России", НТВ, РБК и "Дождя". От Первого канала будет присутствовать Валерий Фадеев, от "России" – Сергей Брилев, от НТВ – Ирада Зейналова, от РБК – Игорь Полетаев, от "Дождя" – Михаил Фишман.
Традиционно программа стартует в 12:00, трансляцию покажут на "России 1" и "России 24". Ее также можно будет услышать на радио "Вести", сообщает РИА Новости.
В таком формате Медведев общается с 24 декабря 2008 года, когда он был президентом РФ. Этот эфир станет юбилейным – десятым по счету.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: