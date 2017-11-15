Медведев шуткой ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

Фото: портал Москва 24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос о своем участии в предстоящих президентских выборах.

Политика спросили, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах в этом году. "Нет, в этом году выборов нет", – сказал Медведев, сообщает РИА Новости.

Уточняющий вопрос о выборах в 2018 году премьер-министр комментировать не стал.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может назначить президентские выборы на заседании 15 декабря. По российскому законодательству назначение должно состоятся в промежутке с 7 по 17 декабря. Избирательная кампания кандидатов начнется в декабре. Голосование пройдет в марте следующего года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!