15 ноября 2017, 16:50Политика
Медведев шуткой ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах
Фото: портал Москва 24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос о своем участии в предстоящих президентских выборах.
Политика спросили, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах в этом году. "Нет, в этом году выборов нет", – сказал Медведев, сообщает РИА Новости.
Уточняющий вопрос о выборах в 2018 году премьер-министр комментировать не стал.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может назначить президентские выборы на заседании 15 декабря. По российскому законодательству назначение должно состоятся в промежутке с 7 по 17 декабря. Избирательная кампания кандидатов начнется в декабре. Голосование пройдет в марте следующего года.
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