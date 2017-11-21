Названа дата большой пресс-конференции Путина

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Стала известна дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Мероприятие состоится 14 декабря, передает пресс-служба Кремля.

Ранее о том, что пресс-конференция пройдет в декабре, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году президент общался с представителями прессы почти четыре часа, за это время он ответил на 70 вопросов.