Право на работу будут указывать в водительском удостоверении

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Людей, получающих права, разделят на любителей и профессионалов в России. К профи отнесут таксистов, дальнобойщиков, водителей автобусов и других, им для работы будет требоваться специальная отметка в удостоверении – код 95. Остальным учиться и сдавать экзамены станет проще.

Изменения подготовлены Минтрансом в закон "О безопасности дорожного движения". Документ подготовлен по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Инициатива должна повысить уровень подготовки водителей-профессионалов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Водители-профессионалы должны будут сначала закончить общие курсы, дающие право на управление автобусом на 16 мест – D1 или грузовиком массой до 7,5 тонн – C1. Далее им предстоит пройти специальный курс на категории C, D или Е, а также их подкатегории для транспортировки прицепов.

Программы обучения подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Их дополнят курсом вождения во внештатных ситуациях, отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобусов и основами безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Остальным автомобилистам больше не придется изучать на курсах тонкости профессионального вождения. Сейчас некоторые аспекты в обязательном порядке разбирают даже при получении категории B.

Отметкой о профессиональной компетентности станет код "95". Такая практика закреплена директивой Европарламента и Совета ЕС. Работодатель не сможет принять водителя без этой отметки в удостоверении. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача.

Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств-членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня запрет не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.

Ранее представители Гильдии автошкол РФ предложили обучать всех водителей езде в экстремальных ситуациях. По мнению специалистов, это повысит безопасность на дорогах, при этом программы можно составить так, чтобы они не влияли на стоимость учебы. Одним из важных аспектов обучения должна стать отработка маневров авто на скорости, сейчас большую часть практики сдают при медленном движении автомобиля.