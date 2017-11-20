Учеников автошкол предлагают обучать вождению в критических ситуациях

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Учеников автошкол нужно в обязательном порядке обучать вождению в критических ситуациях. Программу можно проработать таким образом, что стоимость обучения не изменится, рассказал порталу Москва 24 председатель Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.



Сергей Лобарев председатель Гильдии автошкол России Сегодня, к сожалению, мы готовим не водителей, а профессиональных парковщиков. Практическая часть экзамена на права состоит из пяти упражнений, и все они выполняются на полувыжатом сцеплении со скоростью 3−5 км/ч. Но еще никто не умирал, паркуясь во дворе, – люди гибнут на скорости. Поэтому мы должны сделать так, чтобы будущие водители могли двигаться, прогнозировать и знали, как поступать в опасных ситуациях.

По его словам, заграничный опыт прямо противоположен российскому. В таких странах, как Голландия, Финляндия, Швеция, больший упор делается на практические занятия в условиях реального города, а маневрированию на площадке отводится лишь несколько часов, чтобы ученик мог прочувствовать габариты автомобиля.



"Нужно ввести в обязательную программу некоторые элементы контраварийного вождения, например аквапланирование (потеря сцепления с мокрой дорогой), резкое торможение. Сегодня наши ученики только 10−15 часов проводят в городе. Нужно это изменить и дать им больше практических навыков", − сказал он.

Лобарев считает, что можно провести оптимизацию образовательной программы, заменить одни нормативы другими. Тогда введение дополнительных часов контраварийной подготовки не скажется на общей стоимости базового курса обучения.

Член комитета по транспорту и строительству Госдумы Владимир Афонский подчеркнул, что ключевым моментом данной инициативы является именно цена.



"Идея хорошая и может быть реализуема в том случае, если это не приведет к увеличению стоимости обучения, потому что для людей очень важен тот бюджет, который они готовы потратить. И в рамках этого бюджета они должны получить те навыки и умения, которые позволят комфортно чувствовать себя на дороге", – отметил парламентарий.

Мастер спорта СССР по автогонкам Михаил Горбачев поддерживает инициативу, но обращает внимание на сложности.

"Конечно, контраварийная подготовка нужна автолюбителям. Но это потребует серьезной модернизации материально-технической базы автошкол. Как минимум нужно будет сделать на автодроме участки со скользким покрытием, которое будет имитировать занос. И важно, чтобы эти участки оставались скользкими как зимой, так и летом", – заключил эксперт.



Однако если все технические условия будут соблюдены, то дальнейший процесс пойдет легко. По словам Горбачева, с хорошим инструктором обычный человек способен освоить необходимый минимум за 4−6 часов. В этот минимум входят поведение при аквапланировании, выход из заноса, экстренное торможение и объезд препятствия.

Обучать контраварийному вождению предлагают также водителей междугородних автобусов, причем проводить такие курсы планируется регулярно – раз в пять лет.

Представители автошкол также готовы к диалогу со стритрейсерами. В настоящее время рассматривается возможность строительства специальной площадки для любителей уличных гонок, а инструкторы в свою очередь высказали готовность повышать водительское мастерство стритрейсеров.



Модернизировать предлагают и теоретическую часть обучения. Автошколы планируют запустить для учеников дистанционные программы обучения. Сервис позволяет проводить теоретические занятия и тестирование. Удаленное обучение касается только теоретической части программы, практическую часть по-прежнему нужно будет проходить лично на автодроме школы и в условиях реальных улиц с инструктором.