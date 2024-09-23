Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении выплаты по программе "Земский учитель"

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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении выплат учителям по программе "Земский учитель", соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ необходимо до 6 ноября представить предложения об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель".

К этому же сроку кабмин должен рассмотреть вопрос об установлении единовременных выплат воспитателям дошкольных образовательных учреждений и работникам организаций дополнительного образования, которые находятся на территории Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, до 20 ноября правительству поручено заняться повышением эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в вопросах, касающихся привлечения кадров в медицинские организации на Дальнем Востоке.

Ранее Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что повышенные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" в ДФО будут сохранены. Также было принято решение продлить эти программы до 2030 года.