Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в ЛНР стабильной

Фото: kremlin.ru

Командование Украины ведет себя так, будто их солдаты не являются гражданами страны – военных толкают на минные поля и под удары артиллерии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане", – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Президент отметил, что это их дела и их проблемы. Российский лидер также назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения стабильной.

Ранее взятый в плен разведчик ВСУ заявил, что контрнаступление Украины фактически провалилось с большими потерями. По его словам, украинская разведка "существует только на бумаге", а он вообще не понимал своих задач.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления.

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