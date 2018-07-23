Более 3,5 трлн рублей потратят на реализацию нацпроекта "Демография" – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования национального проекта "Демография" превысит 3,5 триллиона рублей. Такие цифры глава правительства назвал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

Медведев пояснил, что "масштабные планы потребуют соответствующего финансирования", уточнив, что на реализацию проекта понадобится более чем 3,5 триллиона рублей. Отметив, что речь идет о немалой сумме, премьер-министр подчеркнул, что "каждое предложение в проект "Демография" должно быть ориентировано на максимальный эффект".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за шесть лет на национальный демографический проект планируют направить примерно 3,6 триллиона рублей.