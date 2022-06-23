Песков заявил, что не знает об идее сформировать запасы драгметаллов и камней в РФ

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о предложении сформировать в стране запасы драгоценных металлов и камней на мобилизационные нужды. Об этом сообщает ТАСС.
"Мне ничего об этом не известно", – заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий запрос.
Песков посоветовал обратиться за разъяснениями в Минфин.
В ведомстве ранее подготовили законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны.
Специалисты Минфина при разработке документа указали на отсутствие в действующем законодательстве механизма пополнения и использования ценностей Госфонда, необходимого для поддержания обороноспособности и экономической безопасности страны.
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