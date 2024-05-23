Песков: контакты по вопросу обмена заключенными должны проходить в тишине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Контакты по поводу обмена заключенными должны проводиться в полной тишине. Только так можно достичь результата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав желание экс-президента США Дональда Трампа добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

При этом RT со ссылкой на официального представителя Кремля сообщает, что у Владимира Путина отсутствуют контакты с Трампом.

Спецслужбы РФ задержали Гершковича весной 2023 года. По данным следствия, журналист собирал информацию о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам американец утверждал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест Гершковичу. Журналист будет находиться под стражей до 30 июня этого года.

