Правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов в России

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Правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Таким образом председатель кабмина ответил на слова спикера ГД Вячеслава Володина, который высказал необходимость в скорейшем спасении детей от последствий курения вейпов и попросил Мишустина поддержать запрет.

Володин ранее неоднократно высказывался о необходимости ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. В своем телеграм-канале политик проводил опрос о необходимости полного запрета устройств для детей.

По словам депутат, от родителей и учителей поступает много жалоб на то, что дети школьного возраста курят вейпы. Проработка подобного вопроса позволила бы защитить детей от пагубного воздействия вредных веществ, пояснял Володин.



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