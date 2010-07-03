В Госдуме оценили заявление Зеленского о невозможности вернуть Крым

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сложил с себя полномочия "возвращателя Крыма". С таким заявлением выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя последние высказывания украинского шоумена и политика.

Ранее Зеленский сказал, что не знает, как вернуть Крым в состав Украины. Он также высказал мнение, что полуостров можно вернуть лишь после смены власти в России.

"Его фраза о том, что Крым вернут после смены власти в России – это предложение украинцам подождать неопределенный период времени и, разумеется, без гарантий. На его век хватит, а дальше, как это принято в соседней стране, хоть трава не расти", – приводит РИА Новости слова Бальбека.

Депутат также отметил, что Зеленский стал единственным кандидатом в президенты Украины, который не стал обещать избирателям возвращения Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Украина не признала итогов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта текущего года. Согласно последнему опросу, именно Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 34% избирателей.