В Госдуме оценили заявление Зеленского о невозможности вернуть Крым

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сложил с себя полномочия "возвращателя Крыма". С таким заявлением выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя последние высказывания украинского шоумена и политика.
Ранее Зеленский сказал, что не знает, как вернуть Крым в состав Украины. Он также высказал мнение, что полуостров можно вернуть лишь после смены власти в России.
"Его фраза о том, что Крым вернут после смены власти в России – это предложение украинцам подождать неопределенный период времени и, разумеется, без гарантий. На его век хватит, а дальше, как это принято в соседней стране, хоть трава не расти", – приводит РИА Новости слова Бальбека.
Депутат также отметил, что Зеленский стал единственным кандидатом в президенты Украины, который не стал обещать избирателям возвращения Крыма.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Украина не признала итогов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта текущего года. Согласно последнему опросу, именно Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 34% избирателей.
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