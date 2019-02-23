В Госдуме прокомментировали слова Серебрякова о "развязывании войн"

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Слова актера Алексея Серебрякова о том, что Россия развязывает войны и переписывает историю, являются пиар-акцией ее врагов. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России", – сказал он РИА Новости Шолохов.

Ранее в ходе своего выступления в Лондоне актер Алексей Серебряков обвинил российское правительство в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках. Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.