Власти отложили обсуждение отмены льгот на электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ предложило приостановить обсуждение о введении дифференцированных тарифов на электричество и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов, передает ТАСС.

Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус пояснил, что сделать это хотят на время, пока не будут понятны финансовые последствия для различных категорий людей. При этом будут учитываться результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.

23 января сообщалось, что в Минэкономразвития вернулись к идее реанимировать отложенный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Уточняется, что в России могут ввести три тарифа для населения. Базовый – при потреблении до 300 кВт/ч в месяц, повышенный – свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева прокомментировала порталу Москва 24 предложение Минэкономразвития. По ее словам, эксперименты с соцнормами, прошедшие в 2014 году в регионах, не доказали эффективность этого решения.

Разворотнева подчеркнула, что жалобы от "ресурсников" на то, что госрегулирование тарифов не соответствует реальной стоимости ресурса, из-за чего все предприятия находятся на грани убыточности, не соответствуют действительности. Себестоимость электроэнергетики достаточно дешевая, а ее завышенная стоимость формируется за счет монополии тех, кто руководит процессом: производством электроэнергии, передачей и сбытом, уверена эксперт.