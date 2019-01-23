Кабмин не заморозит стройку космодрома Восточный

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Российское правительство решило не замораживать стройку космодрома Восточный. Таков итог совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций, передает ТАСС.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, решение было принято, несмотря на отставание по срокам введения объектов первой очереди, долги подрядчиков и уголовные дела.

Стройку, как утверждает Борисов, стоит продолжить, чтобы избежать рассинхронизации по мероприятиям создания "Союз-5ФТК" и "Ангары".

Он подчеркнул, что необходимо оптимизировать объекты, запланированные для первой очереди и подготовить предложения по обеспечению их финансирования. После этого можно будет начать строительство объектов второй очереди.

Вице-премьер напомнил, что с космодрома Восточный было осуществлено четыре запуска. Именно с этой площадкой связывают дальнейшее развитие космонавтики.

"Достаточно серьезная ситуация связана с тем, что строители практически обанкротились, очень много материалов находится в судах, контракты разрываются, деньги возвращаются", – сказал Борисов.

Он также отметил необходимость выполнения поручения президента РФ. Речь идет о создании стартового комплекса для ракет сверхтяжелого класса, которое должно быть завершено не позднее 2023 года.

Ранее Дмитрий Медведев призвал заканчивать с "прожектерством" в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что лидерство в этой области имеет стратегическое значение.