Медведев призвал "Роскосмос" меньше болтать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев призвал заканчивать с "прожектерством" в ракетно-космической отрасли. Свою позицию он озвучил на совещании о развитии "Роскосмоса", передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что лидерство в этой области имеет стратегическое значение, поскольку она является элементом обороноспособности страны.

"Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке", – сказал премьер.

Глава кабмина заметил, что ракетно-космическая отрасль должна быть экономически успешной, чего пока нет. Он напомнил о конкуренции и призвал активно работать, чтобы остаться на этом рынке.

"Роскосмос" попросил дополнительное финансирование на строительство космодрома Восточный. Однако Медведев отметил, что скорость реализации проекта неприемлема: из 19 объектов возведено только пять.

Он также напомнил, что в прошлом году госкорпорация не использовала около 16% выделенных бюджетных средств. В 2019–2021 годах на развитие отрасли в целом государство планирует потратить более 515 миллиардов рублей.

На днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников, которая позволит мониторить изменения всех процессов на Земле. Такая система получит название "Государево око". Система будет особенно полезна в работе сотрудников МЧС, работников сельского хозяйства.

Также глава госкорпорации напомнил о недавнем усилении группировки дистанционного зондирования Земли. В конце прошлого года с космодрома Восточный были успешно запущены спутники "Канопус-В". Они предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Аппараты отправят из космоса важные сведения и данные, которыми будут пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет и другие ведомства. Спутники зафиксируют природные и техногенные чрезвычайные ситуации.