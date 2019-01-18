Рогозин предложил создать систему спутников "Государево око"

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников, которая позволит мониторить изменения всех процессов на Земле. Такая система получит название "Государево око".

"Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов", – цитирует ТАСС Рогозина. По его словам, система будет особенно полезна в работе сотрудников МЧС, работников сельского хозяйства.

Также глава госкорпорации напомнил о недавнем усилении группировки дистанционного зондирования Земли. В конце прошлого года с космодрома Восточный были успешно запущены спутники "Канопус-В". Они предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Аппараты отправят из космоса важные сведения и данные, которыми будут пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет и другие ведомства. Спутники зафиксируют природные и техногенные чрезвычайные ситуации.

В июле 2018 года Рогозин сообщил о создании спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации. Запускать технику планируется как с МКС, так и попутной нагрузкой на ракетах с другими аппаратами.