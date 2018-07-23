Рогозин рассказал о разработке бура для лунной станции

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Воспитанники образовательного центра "Сириус" разрабатывают бур, который будет способен бурить грунт Луны на глубину до четырех метров, сообщает РИА Новости.

Как рассказал во время посещения центра в Сочи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, разработкой могут в будущем оснастить автоматическую станцию для полетов к спутнику Земли.

Также Рогозин сообщил о создании спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации. Запускать технику планируется как с МКС, так и попутной нагрузкой на ракетах с другими аппаратами.

Согласно федеральной космической программе, автоматическая станция "Луна-27" отправится к спутнику земли в 2022 году. Ее оснастят бурильной установкой с возможностью бурения на глубину два метра.

Ранее Рогозин рассказал, что впервые собрал ракету, когда пришел заниматься в космический кружок в шестилетнем возрасте.