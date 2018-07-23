Рогозин рассказал о разработке бура для лунной станции

23 июля, 16:48
Фото: wikimedia.org/NASA
Воспитанники образовательного центра "Сириус" разрабатывают бур, который будет способен бурить грунт Луны на глубину до четырех метров, сообщает РИА Новости.
Как рассказал во время посещения центра в Сочи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, разработкой могут в будущем оснастить автоматическую станцию для полетов к спутнику Земли.
Также Рогозин сообщил о создании спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации. Запускать технику планируется как с МКС, так и попутной нагрузкой на ракетах с другими аппаратами.
Согласно федеральной космической программе, автоматическая станция "Луна-27" отправится к спутнику земли в 2022 году. Ее оснастят бурильной установкой с возможностью бурения на глубину два метра.
Ранее Рогозин рассказал, что впервые собрал ракету, когда пришел заниматься в космический кружок в шестилетнем возрасте.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: