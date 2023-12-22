Песков отреагировал на версию WSJ о гибели Пригожина

Фото: kremlin.ru

Издание The Wall Street Journal с недавних пор стало напоминать "бульварное чтиво". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отказавшись реагировать на версию газеты о смерти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию – подобные материалы", – отметил он.

The Wall Street Journal выдвинул версию, что с гибелью Пригожина якобы связан секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что никакого внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было. Президент РФ добавил, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.

При этом президент уточнил, что экспертизы на выявление алкоголя и наркотических веществ не проводились. Однако, по его мнению, их нужно было сделать.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, членами экипажа были полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Правоохранители завершили молекулярно-генетические экспертизы, установив личности всех членов экипажа.



Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин