22 декабря, 12:57Политика
Песков отреагировал на версию WSJ о гибели Пригожина
Фото: kremlin.ru
Издание The Wall Street Journal с недавних пор стало напоминать "бульварное чтиво". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отказавшись реагировать на версию газеты о смерти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию – подобные материалы", – отметил он.
The Wall Street Journal выдвинул версию, что с гибелью Пригожина якобы связан секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Ранее Владимир Путин сообщил, что никакого внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было. Президент РФ добавил, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.
При этом президент уточнил, что экспертизы на выявление алкоголя и наркотических веществ не проводились. Однако, по его мнению, их нужно было сделать.
Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, членами экипажа были полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.
Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Правоохранители завершили молекулярно-генетические экспертизы, установив личности всех членов экипажа.
Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин
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