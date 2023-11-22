В Кремле не планируют вводить масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

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Введение в Кремле и администрации российского лидера масочного режима по причине роста заболеваемости COVID-19 пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", – добавил он.

При этом, по его словам, противоэпидемические меры для контактирующих с Владимиром Путиным сотрудников действуют постоянно.

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшую неделю выросло на 38,4%. Рост выявили в 82 регионах страны. Для госпитализации за прошедшую неделю россияне обращались к медикам на 16,9% чаще. Рост случаев зафиксировали в 55 регионах страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Вместо этого она призвала россиян носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19