Песков заявил об отсутствии пересмотров процедуры помилования в РФ за участие в СВО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российские власти не проводили пересмотров процедуры помилования осужденных за участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Поводом для вопроса стала ранее опубликованная информация в СМИ о помиловании участника "секты сатанистов" из Ярославля Николая Оголобяка. Песков отметил, что эту тему комментировали уже не один раз, кроме того, "сейчас очень пристально изучают эти списки помилованных".

Представитель Кремля подчеркнул, что определенные условия помилования связаны с отбытием некоторого времени на фронте, участия в штурмовых группах.

"Каких-то пересмотров на этот счет не было", – заключил Песков.

Ранее он прокомментировал помилование для осужденных, участвующих в СВО. Песков напомнил, что для помилования есть процедура, один из вариантов которой – принятие решений соответствующими комиссиями. После этого документы отправляются президенту.

Второй вариант, со слов представителя Кремля, это "искупление кровью".

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