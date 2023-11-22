В России могут учредить премию за решение математических "задач тысячелетия"

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Российские власти рассмотрят вопрос об учреждении денежной премии за решение математических "задач тысячелетия". Такое поручение дал Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Отмечается, что премия призвана стимулировать развитие научной деятельности. Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину поручено предоставить в правительство предложения по учреждению премии. Срок установлен до 15 апреля следующего года.

"Задачи тысячелетия" – это семь математических задач, за решение которых в 2000 году Математический институт Клэя предложил награду в один миллион долларов. В данный момент из семи решена лишь одна задача – гипотеза Пуанкаре.

Ранее аналитики провели опрос в 85 регионах РФ по поводу ситуации с востребованностью учителей и выяснили, что больше всего в стране не хватает учителей математики.

Отмечается, что в 35 из 40 регионов заявили о вакантных местах для учителей по математике. Также в 31 регионе востребованы учители русского языка, в 29 – иностранных языков, в 24 – литературы, а в 21 регионе рассказали о необходимости учителей начальных классов. В 33% опрошенных субъектов РФ также сообщили о недостатке в учителях физики, рассказали аналитики.

Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня