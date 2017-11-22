22 ноября, 16:40
Фото:ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о судебной реформе.
"Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", − отмечается в сообщении на сайте президента Украины, передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны, которые теперь будут называться десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.
С 21 ноября украинские десантники сменили не только название, но и цвет беретов, которые отныне станут темно-бордовыми, в соответствии со стандартами НАТО. По словам Порошенко, новый цвет беретов должен символизировать "цвет крови, пролитой в боях за Украину". "Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", – подытожил украинский лидер. Десантники надели новые береты в присутствии президента.
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