22 сентября, 13:36

Политика

Песков анонсировал важное заявление Путина на Совбезе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сделает важное заявление на заседании Совбеза, которое состоится в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По уточнению представителя Кремля, оперативное совещание запланировано на 14:00–14:30.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в международном форуме World Atomic Week. Он состоится с 25 по 30 сентября на ВДНХ и будет посвящен атомной и смежным с ней отраслям.

Мероприятие соберет представителей стран, развивающих атомные программы, госструктур, крупных компаний и организаций, а также ученых и бизнесменов.

Песков также сообщал, что в графике Путина на рабочей неделе будут международные контакты.

