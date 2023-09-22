Фонд "Защитники Отечества" получит 5 млрд рублей от правительства РФ

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Российское правительство направит фонду "Защитники Отечества" грант на сумму более 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Правительство направит этой структуре грант в размере более 5 миллиардов рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким", – заявил он.

Глава кабмина добавил, что средства будут переданы для содействия в медицинской реабилитации, трудоустройства и обучения, а также юридической помощи. Кроме того, деньги направят для других мер, которые необходимы подопечным организации.

Ранее стало известно, что российский кабмин передаст порядка одного миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. По словам Мишустина, ключевые морские объекты города нуждаются в этом. Среди них – железнодорожное депо, разъезды, электроподстанция, мастерские, склады, автодороги.

Стали известны детали восстановления Мариуполя