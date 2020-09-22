Песков рассказал, от чего зависит интенсивность смены глав регионов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интенсивность отставок глав регионов России зависит от развития ситуации и от решений самих губернаторов, сообщает ТАСС.
Комментируя информацию о том, что в ближайшие месяцы не планируется большого числа отставок глав регионов, пресс-секретарь отметил, что "все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов и так далее".
По словам Пескова, "можно только прогнозировать, но нельзя говорить с большой долей уверенности" о том, что "будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше".
Песков также заявил, что Кремль не дает таких комментариев, отвечая на вопрос, было ли решение белгородского губернатора Евгения Савченко о сложении полномочий неожиданным.
"Поступило заявление об отставке, оно было удовлетворено", – добавил он.
Ранее Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию.
На заседании областной думы 22 сентября Савченко наделили полномочиями члена Совета Федерации. Он руководил регионом на протяжении 26 лет. Политик является лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти.
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