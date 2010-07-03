Названа возможная причина изменения данных Путина в Росреестре

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Росреестр мог изменить персональные данные Владимира Путина в своих документах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это могло произойти из-за того, что президент России находится под государственной охраной, передает ТАСС.

"Я не могу исключать, хотя и не знаю точно, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, собственно, самым охраняемым человеком в нашей стране", – сказал Песков, комментируя публикацию издания "Собеседник".

В статье говорилось, что Росреестр обновил сведения о квартире на Василеостровском острове в Санкт-Петербурге, которой владел Владимир Путин. В выписке на эту жилплощадь семья российского лидера переименована в Сергеевых-Градских.

Пресс-секретарь президента добавил, что это может быть связано с правилами безопасности.

Ранее британский телеканал Channel 4 анонсировал съемки документального фильма о Владимире Путине. Фильм будет состоять из трех частей и станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир".

Исполнительный продюсер будущего фильма Джеймс Роган сообщил, что для того, чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять российского президента.

