Названа возможная причина изменения данных Путина в Росреестре

Росреестр мог изменить персональные данные Владимира Путина в своих документах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это могло произойти из-за того, что президент России находится под государственной охраной, передает ТАСС.
"Я не могу исключать, хотя и не знаю точно, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, собственно, самым охраняемым человеком в нашей стране", – сказал Песков, комментируя публикацию издания "Собеседник".
В статье говорилось, что Росреестр обновил сведения о квартире на Василеостровском острове в Санкт-Петербурге, которой владел Владимир Путин. В выписке на эту жилплощадь семья российского лидера переименована в Сергеевых-Градских.
Пресс-секретарь президента добавил, что это может быть связано с правилами безопасности.
Ранее британский телеканал Channel 4 анонсировал съемки документального фильма о Владимире Путине. Фильм будет состоять из трех частей и станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир".
Исполнительный продюсер будущего фильма Джеймс Роган сообщил, что для того, чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять российского президента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.