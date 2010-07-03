Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года

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В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году. Ответ российского президента цитирует РИА Новости.

"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", – сказал глава государства.

Во время той же пресс-конференции Путин, в частности, сообщил, что работа по прокладке трубопровода "Северный поток – 2" на территории финской экономической зоны была завершена 21 августа, а также что авария на полигоне под Северодвинском произошла в процессе работ над перспективными системами, чего Москва не скрывает.