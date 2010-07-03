Британский телеканал снимет фильм о Путине

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Фото: kremlin.ru
Британский телеканал Channel 4 анонсировал съемки документального фильма о Владимире Путине.
На сайте канала говорится, что фильм будет состоять из трех частей и станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир".
По словам исполнительного продюсера будущего фильма Джеймса Рогана, чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять российского президента.
"Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков 21 века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир", – заявил он.
Отмечается, что фильм расскажет, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия "создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости" и как ценности российского лидера экспортировались в разные части мира – от Крыма до Солсбери и Вашингтона.
Ожидается, что съемки пройдут в России, США, Европе и Великобритании. Кроме того, создатели планируют использовать архивные материалы и показать интервью с близкими к Путину людьми.
Два года назад режиссер Оливер Стоун выпустил фильм и о президенте Владимире Путине. Киноленту показали в российских кинотеатрах.
Фильм снимался два года. Стоун сказал, что этот фильм очень важен для граждан США, так как он предназначен для того, чтобы люди поменяли свою точку зрения в отношении российского лидера.
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