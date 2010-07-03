ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты без суда

Центробанк с осени сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций , сообщает газета "Известия" со ссылкой на глав профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолия Аксакова и Николая Журавлева.
ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор, и одновременно подавать иск в суд о нарушении онлайн-ресурсами "прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц". Сейчас таких полномочий у Банка России нет.
Источники, близкие к Центробанку, отмечают, что законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. Правоохранители, в частности, опасаются, что это помешает им вести оперативно-разыскную деятельность.
Эксперты полагают, что нововведение внесет путаницу в ограничения незаконной деятельности в Сети.
Ранее Центробанк счел неэффективной меру по блокировке банковской карты на 30 дней при обнаружении подозрительной транзакции. Там опасаются, что банки станут применять данную меру уже после вывода похищенных средств злоумышленником.
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