Песков объяснил вывод миротворцев РФ из Карабаха

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

У российских миротворцев в Нагорном Карабахе нет работы после признания Ереваном границ Баку, заявил в эфире Первого канала официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год", – указал он.

Песков указал, что в регионе изменились геополитические реалии, поэтому для миротворцев РФ больше нет функций.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что Москва начала вывод своих миротворческих сил из региона.

Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года. Такое решение было принято в сентябре прошлого года, после локальных антитеррористических мероприятий, начатых в регионе войсками Азербайджана.

