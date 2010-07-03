Кремль отказывается комментировать обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о том, что ФСБ проводит в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа. Он пояснил, что неправильно было бы комментировать эти обыски в тот момент, пока продолжается следствие. Его слова передает ТАСС.
"Ничего вам не могу сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать", – сказал Песков.
Ранее появилась информация, что ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве ведет следственные действия в трех городах страны. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Москве по признакам части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Во время обысков изымается документация, носители информации и другие предметы. В ФСБ не предоставили фактов об обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.