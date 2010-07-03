Кремль отказывается комментировать обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа

Фото: ФСБ РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о том, что ФСБ проводит в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа. Он пояснил, что неправильно было бы комментировать эти обыски в тот момент, пока продолжается следствие. Его слова передает ТАСС.

"Ничего вам не могу сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать", – сказал Песков.

Ранее появилась информация, что ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве ведет следственные действия в трех городах страны. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Москве по признакам части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Во время обысков изымается документация, носители информации и другие предметы. В ФСБ не предоставили фактов об обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.