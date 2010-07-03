ФСБ проводит обыски по делу о хищении денег гособоронзаказа

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ФСБ проводит обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке по делу о хищении денег в рамках гособоронзаказа, сообщает РИА Новости.

Обыски проходятся совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".

Как полагает следствие, представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области расхищены средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Сумма ущерба пока не называется. В ходе обысков изымаются документация, носители информации и предметы, имеющие значение для расследования.