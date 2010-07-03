Губернаторам и министрам посоветовали чаще хвалить подчиненных

Российским министрам и губернаторам советуют чаще хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять без использования денег. Соответствующие рекомендации разработал Минтруд, пишет газета "Известия".
Эксперты предполагают, что данная инициатива позволит улучшить деятельность госаппарата, а также сократить объемы финансовых поощрений.
По данным издания, рекомендации ведомства касаются чиновников, работающих в федеральных министерствах, ведомствах и в региональных правительствах. Министры и губернаторы получат методичку до конца текущего года.
Так, сотрудники могут получить поощрение правительства или президента, почетное звание. Кроме того, их могут наградить знаками отличия, орденами, или медалями. Возможны и другие методы мотивации, однако какие именно, в ведомстве не стали уточнять.
19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году начнется масштабная реформа государственной службы. Так, число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021-м – этот показатель вырастет до 10%. За тот же срок под сокращения попадут еще 10%.
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