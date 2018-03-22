ЦИК поблагодарил столичный Общественный штаб за работу на выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ поблагодарила столичный Общественный штаб за работу по наблюдению за президентскими выборами.

"Я хочу еще раз выразить огромную благодарность общественному штабу Москвы. Быстро и оперативно ситуацию отслеживали, благодарим вас всех за работу", – цитирует председателя ЦИК Эллу Памфилову Агентство "Москва".

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Ему противостояли Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

За порядком на столичных избирательных участках следили свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы.