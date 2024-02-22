Песков заявил, что в СМИ должны работать патриоты своих стран

Фото: kremlin.ru

Очень важно, чтобы работники СМИ были настоящими патриотами своих стран. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

По его словам, такое есть далеко не везде, но в России целый ряд СМИ, которыми государство гордится. Он уточнил, что они являются законодателями очень высокого стандарта журналистики.

Песков считает, что СМИ в странах Запада иногда подвергаются "очень жесткому нажиму" со стороны своих владельцев и правительств. В них внедряют информационные фейки и вбросы, уверен пресс-секретарь президента РФ.

Он заметил, что РФ недавно начала работу по контрпропаганде, донесению своей позиции до различных государств в мире. Где-то она выигрывает, где-то проигрывает, потому что у нее "очень грозный враг", признал Песков.

По его мнению, информационные войны велись всегда, ведутся в настоящий момент и будут вестись без остановки в будущем. Представитель Кремля добавил, что можно одержать тактические победы в этой войне, но трудно победить стратегически.

"Мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром. Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем", – подчеркнул Песков.

Красноречивым доказательством этого он назвал болезненную реакцию Запада на информационные появления РФ.

Также в интервью Песков заявил, что линейно приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации было бы неправильно. Военкоры не являются прямыми участниками конфликта, не участвуют в войне с оружием в руках, напомнил он.

Помимо этого, представитель Кремля сообщил, что сотрудники Администрации президента РФ, члены правительства и множество других людей, работающих с Владимиром Путиным, полностью его поддерживают. Как считает Песков, любой, кто не разделяет точку зрения Путина, не имеет морального права с ним работать.

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