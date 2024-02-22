Кто не разделяет позицию Путина, не имеет морального права с ним работать – Песков

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Сотрудники Администрации президента РФ, члены правительства и множество других людей, которые работают с Владимиром Путиным, полностью его поддерживают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

По его словам, другой подход был бы неправильным. Как считает Песков, любой, кто не разделяет точку зрения Путина, не имеет морального права с ним работать. В связи с этим вся власть собрана вокруг своего президента.

Он добавил, что все консолидированы вокруг главы государства и вокруг его позиции, а также являются убежденными защитниками идеологии и позиции Путина.

Представитель Кремля также назвал свою деятельность особой удачей в жизни и добавил, что гордится работать с президентом.

Он также рассказал, что, хотя говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники СМИ, журналисты и аналитики, он никогда журналистом не был, а работал в дипломатии.

Песков признался, что этот опыт позволил ему успешно выполнять свои функции. Как подчеркнул Песков, у него очень интересная профессия, поскольку имеет отношение непосредственно к информации.

"Информация – это, с одной стороны, самое опасное, с другой стороны, самое нужное, с третьей стороны, самое быстрое, с четвертой стороны, самое дорогое, что у нас есть. И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей", – перечислил он.

Ранее Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что есть у россиян.

Он подчеркнул, что в обществе есть понимание значимости задачи, которую решают военные на поле боя в ходе специальной военной операции. Он отметил, что в настоящее время ВС РФ ведут вооруженную борьбу за страну и за будущее.