Кремль не получал предложений о разговоре Путина с Байденом

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Москва не получала предложений американской стороны о проведении разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких предложений не было", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

21 февраля Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

После этого в Белом доме сообщили, что Джо Байден подписал указ о санкциях о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Документ запрещает экспорт и реэкспорт товаров из США в республики. Кроме того, под запретом оказались поставки в ДНР и ЛНР услуг и технологий. Указ запрещает любые инвестиции в республики. Под ограничениями также оказалась возможность финансирования ДНР и ЛНР.