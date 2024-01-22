Песков заявил, что дипломаты РФ не проводили контакты с Трампом по Украине

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Российские дипломаты не проводили никакие контакты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря российского лидера РФ спросили, каким образом экс-президент США планирует добиться мира. Также Пескову задали вопрос, насколько Москва может доверять заявлениям Трампа.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", – ответил представитель Кремля.

Ранее Трамп сообщил, что в случае своего переизбрания он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации. Такое заявление он сделал в ходе митинга своих сторонников в Нью-Гэмпшире. При этом Трамп не уточнил, каким образом он попытается завершить противостояние. Политик лишь уточнил, что хорошо знает Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Это не первый раз, когда Трамп говорит о своем намерении быстро решить украинский конфликт. На подобные слова резко отреагировал Зеленский, который рекомендовал экс-президенту Штатов тщательнее думать прежде, чем говорить.

Песков уже комментировал подобные заявления Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ, на Украине сложилась слишком сложная ситуация для простого и быстрого решения.

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США