Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Правительство продлило действие пилотного проекта tax free до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (tax free) продлевается до 31 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Согласно закону о tax free, покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Система возврата налога распространяется на технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги и лекарства.

При этом программа не распространяется на подакцизные товары, к которым относятся алкоголь, табак и другие. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Осенью 2019 года Федеральная таможенная служба ФТС России запустила тестирование оформления чеков tax free в электронном виде. Согласно этому правилу, отметка при обращении физических лиц проставляется как на бумажном чеке, так и в электронном виде.