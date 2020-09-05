Правительство может распространить режим tax free на все магазины РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Ведяшкин
Правительство внесло в Госдуму законопроект о завершении пилотной программы tax free с 1 января 2021 года. Эта система предусматривала компенсацию налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза.
Как сообщает издание "Коммерсант", в дальнейшем федеральные власти готовятся расширить программу на все предприятия на территории страны.
В новой версии закона ликвидируется требование следовать строгому правительственному перечню tax free-магазинов, а также добавляется возможность использовать налоговую льготу для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, под действие компенсации теперь попадает акцизная продукция – алкоголь и табак.
Правительство также готово снизить минимальную сумму покупки, на которую будет действовать льготный режим. Этот показатель планируется опустить вдвое, до 5 тысяч рублей.
Согласно закону о tax free, покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Вместе с описанными изменениями, с 2021 года подать заявку на компенсацию можно будет в электронном виде.
Федеральная таможенная служба ФТС России запустила тестирование оформления чеков tax free в электронном виде с 1 октября 2019 года. Согласно этому правилу, отметка при обращении физических лиц проставляется как на бумажном чеке, так и в электронном виде.
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