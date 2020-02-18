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Общество

18 февраля, 18:40

Правительство РФ обсуждает расширение эксперимента по tax free

общество власть

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Правительство РФ обсуждает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

"Мы сейчас взвешиваем вопрос, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента. В ближайшее время выступим с инициативой расширения эксперимента", – сказал Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, можно, к примеру, убрать статус эксперимента, и тогда любая точка сможет претендовать на вхождение в систему tax free. Возможно, это будет по ограниченному перечню точек, в зависимости от финансовых последствий.

Сазанов добавил, что изменения могут предложить в рамках подготовки поправок ко второму чтению к законопроекту об электронных чеках в системе tax free.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять электронные чеки в системе tax free. С 2018 года иностранцы могут вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в РФ.

Возврат допускается в отношении товаров, приобретенных в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень.

Деньги можно получить как наличными, так и на расчетный счет. С июля 2020 года могут стать доступны электронные чеки.

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