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Общество

15:13

Tax free в России распространили еще на три региона

экономика общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил на год эксперимент с системой возврата НДС с покупок (tax free) и включил в него три новых региона. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно правительственному постановлению, к 13 регионам, в которых сейчас действует система, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский край.

Система tax free появилась в России в апреле минувшего года. Она позволяет иностранным туристам вернуть НДС в объеме 10-12% с покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Для того чтобы получить компенсацию, туристу необходимо предоставить чек, товар и паспорт оператору tax free. Деньги можно получить как наличными, так и на расчетный счет. С июля 2020 года могут стать доступны электронные чеки.

Правительство считает, что компенсировать все издержки системы возможно за счет плавного увеличения потока туристов из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота.

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