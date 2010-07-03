В России начали тестировать электронный tax free

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Федеральная таможенная служба ФТС России с 1 октября запустила тестирование оформления чеков tax free в электронном виде. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы.

Благодаря нововведению, при обращении физического лица в таможенный орган для оформления tax free отметка будет проставляться как на бумажном чеке, так и в электронном виде.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил агентству, что тестирование системы будет проходить в пределах московского авиаузла – в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Ограничений по участию организаций розничной торговли в тестировании системы нет.

Для этого в специализированном программном средстве будет производиться проверка наличия в системе таможенных органов информации о выдаче соответствующего чека tax free.

Турист будет покупать товар в магазине, ему будет выдаваться чек tax free со штрих-кодом. Информация о чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов. Вылетая из России при прохождении таможенного контроля, туристы будут предъявлять товар и чек tax free таможеннику. Дальше будет сканироваться штрих-код, проставляться отметка от убытии товара с территории ЕАЭС в электронном виде. Информация в электронном виде будет направляться оператору tax free и в ФНС.

Стоимость товаров в оформленных в 2019 году чеках превысила в сумме 1,8 миллиарда рублей. Чаще всего возврат денежных средств оформляли туристы из Китая (70% случаев). За год Россия вернула иностранным туристам 1,3 миллиарда рублей НДС по tax free.

Отмечается, что востребованными стали одежда, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра осетровых рыб, мобильные телефоны.

