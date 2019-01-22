В Госдуме поддержали усиление ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей

В России могут принять пакет законопроектов об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие рекомендации нижней палате парламента дал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, передает Агентство "Москва".
Предлагается ужесточить ответственность, если водитель скрылся с места ДТП, где пострадали люди или был причинен тяжкий вред здоровью. За такое нарушение его будут наказывать так же, как если бы он находился в состоянии алкогольного опьянения – лишением свободы на срок до четырех лет.
Если в ДТП погибли люди, то скрывшегося с места виновника накажут лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибло два и более человека – от четырех до девяти лет лишения свободы.
По мнению авторов законопроекта, это позволит устранить пробел в уголовно-правовом регулировании и создаст равные условия в случаях, когда водитель скрылся с места ДТП (без возможности подтвердить состояние алкогольного опьянения) и водителя, который остался на месте аварии. Дело в том, что медосвидетельствование по прошествии времени точных результатов не дает.
В конце октября МВД выступило с инициативой приравнять побег с места ДТП к вождению в нетрезвом виде. Как отмечают специалисты, сейчас водителей, которые скрылись с места аварии и находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привлечь к ответственности практически невозможно.
С 3 июля 2018 года в силу вступил закон, предусматривающий административную ответственность для водителей, если в их крови обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более. Норма определения факта опьянения водителя по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме.
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