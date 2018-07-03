Поправки в закон о пьяном вождении вступили в силу

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С 3 июля в силу вступил закон, предусматривающий административную ответственность для водителей, если в их крови обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно нему, закон начинает работать через 90 дней после его официального обнародования.

Норма определения факта опьянения водителя по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме. Оба метода будут использоваться параллельно.

За вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.