Путин заявил, что Россия не закрывается от Европы и США

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Россия не закрывается от США, Канады и Европы. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", – добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов работать с любым новым президентом США, который будет понимать, что теперь с российской стороной следует быть осторожнее.

Также он добавил, что РФ предпочтет президента США, у которого более конструктивная позиция в отношении России. Американский лидер должен понимать значимость диалога, заключил Песков.



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