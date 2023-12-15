Путин готов работать с президентом США, который будет острожен с РФ – Песков

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Владимир Путин готов работать с любым новым президентом США, который будет понимать, что теперь с российской стороной следует быть осторожнее. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что российский лидер будет готов на контакты с тем, кто будет учитывать озабоченности Москвы.

Также пресс-секретарь президента добавил, что РФ предпочтет президента США, у которого более конструктивная позиция в отношении России. Американский лидер должен понимать значимость диалога, подчеркнул он.

Вместе с тем Песков призвал американскую сторону осознать свою ответственность за поддержку Украины. Вашингтону следует понять, что Штаты своими действиями только продлевают конфликт, указал он.

По словам представителя Кремля, российская сторона не отвергает идею переговоров с США, однако она пойдет на это лишь на своих условиях. Штаты, считает Песков, ведут против России гибридную войну посредством конфликта на Украине.