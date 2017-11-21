Путин проведет телефонные переговоры с Трампом 21 ноября

21 ноября, 10:57
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин проведет телефонные переговоры c главой США Дональдом Трампом во вторник, 21 ноября.
Об этом российски лидер сообщил накануне во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, передает "Газета.ру".
"Уже сегодня (20 ноября) запланирован разговор с Эмиром Катара, завтра – с президентом США Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", – сказал Путин.
По словам главы РФ, во время переговоров будет обсуждаться сирийский вопрос.
Ранее Путин и Асад заявили, что военная операция в Сирии близится к завершению. Они считают, что теперь нужно перейти к политическим процессам. Лидер САР посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября.
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